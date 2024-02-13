Дополнительные трамваи выведут на линии в Златоусте до конца февраля

Пять вагонов модернизируют производители из Ижевска

В Златоусте (Челябинская область) после ремонта на линию выведут пять дополнительных трамваев. Пока они находятся в простое по техническим причинам, сообщили в пресс-службе города.



Руководитель муниципального автохозяйства Геннадий Лыков озвучил, что пассажиропоток в трамваях в 2023 году по сравнению с 2022 годом не вырос. В автобусах число перевезенных пассажиров увеличилось на тысячу человек.

Тем не менее трамвайное сообщение в Златоусте продолжат развивать. В автохозяйстве ждут делегацию из Ижевска.

«Производители модернизированных трамваев „Татра“ доставят необходимые для текущего и капитального ремонта запчасти и оборудование, проведут обучение сотрудников. Это позволит к концу февраля вывести на линию еще пять вагонов, которые сейчас в простое по техническим причинам. Благодаря запланированным мероприятиям их планируют вывести на линии уже в этом месяце», — сказали в пресс-службе.

Сейчас на городских маршрутах ежедневно работают 22 автобуса и 12—14 трамваев.

В планах у автохозяйства — разработать стратегию развития предприятия. Основой станут данные, полученные при анализе всей маршрутной сети.