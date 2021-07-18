В 2022 году в Кыштыме начнется ремонт городской больницы

Алексей Текслер подвел итоги рабочей поездки в Кыштымский городской округ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги своего визита в Кыштым. По словам главы региона, город динамично развивается, но остается одна из главных проблем — дороги.

«Мы сейчас дополнительно обсудили и договорились о том, что те средства областной поддержки, которые выделены на дороги, мы их увеличим в два раза и сделаем еще несколько улиц, что важно, потому что дороги — это одна из основных проблем Кыштыма, и жители обращают на это внимание»,— сказал губернатор.

Кроме того, по словам Алексея Текслера, в нижней части Кыштыма будут построены новая площадь и физкультурно-оздоровительный комплекс, благоустроена набережная. В следующем году начнется ремонт городской больницы.

«Мы обсуждали сегодня вопросы также по детской поликлинике. Ее тоже нужно модернизировать. Вопросы здравоохранения тоже очень важны, жители Кыштыма ставят эти вопросы»,— добавил Алексей Текслер.

В целом, по словам губернатора, Кыштым динамично развивается, модернизируются градообразующие предприятия, благоустраиваются различные объекты. Эта работа будет продолжена и в будущем.