Участники проекта «Герои Южного Урала» будут развивать Россию

Их боевой опыт и специальные знания — отличная база для реализации потенциала

Ветераны спецоперации, проходящие обучение в рамках кадровой программы «Герои Южного Урала», смогли адаптироваться к мирной жизни, выявить свои сильные стороны, найти сферы, в которых они хотят развиваться и строить карьеру.

«Программа „Герои Южного Урала“ важна для ребят. Когда они пришли на первый модуль, когда начали получать первый опыт, делиться тем опытом, который они приобрели в зоне СВО, — это больше было для них. А когда они завершат программу, защитят свои дипломы, свои программы, сдадут выпускной экзамен — тогда опыт, который они получили на фронте, и знания, которые они получили на программе, буду помогать нашей области и нашей стране», — подчеркнул член общественного совета программы «Герои Южного Урала», член генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Бормотов.

Недавно в Миассе прошел старт четвертого образовательного модуля проекта. Бойцы изучали современные технологии управления. Впереди их ждут стажировки, общение с наставниками и подготовка выпускных работ.