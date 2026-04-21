11 км трассы А‑310 в Челябинской области в 2026 году расширят до четырех полос

Модернизация трассы позволит разгрузить участки с интенсивностью движения до 30 тысяч автомобилей в сутки

На Южном Урале продолжается капитальный ремонт федеральной трассы А-310 Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном. В 2026 году в эксплуатацию планируется ввести 11 километров дороги, расширенных до четырех полос, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Четырехполосными станут пять отрезков на участке с 53-го по 75-й км: с 54-го по 56-й, с 57-го по 59-й, с 60-го по 63-й, с 64-го по 67-й и с 68-го по 70-й километр.

В ходе капремонта подрядчики не только расширят проезжую часть с двух до четырех полос с заменой земляного полотна, но и построят две разворотные петли (на отрезках 64–67 км и 68–70 км), а также временный объездной участок (61–62 км) для бесперебойного движения транспорта на время основных работ. Особое внимание уделяется устройству современного освещения, отвечающего нормам безопасности.

Напомним, в 2023 году в четырехполосное исполнение уже перевели 2,4 км трассы А-310 — на участках с 53-го по 54-й и с 56-го по 57-й километр. Там заменили дорожную одежду, установили барьерное ограждение, новые автобусные павильоны, тротуары и дорожные знаки. Одну из разворотных петель сдали с опережением графика.

По расчетам дорожников, поступательное расширение трассы позволит разгрузить участки с интенсивностью движения, которая на некоторых отрезках превышает 30 тысяч автомобилей в сутки.

А-310 — стратегический маршрут на Восток, в страны Средней Азии и Китай. Дорога проходит через город Южноуральск и поселок Увельский, где расположены крупные производственные мощности ключевых предприятий региона.