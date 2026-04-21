В Челябинской области спрос на автомобили с пробегом вырос на 7,5%

Средняя стоимость достигла 1,17 млн рублей

В первом квартале 2026 года спрос на автомобили с пробегом в Челябинской области вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом жители города чаще выбирали китайские марки: они стали в 1,4 раза популярнее, сообщают аналитики «Авито Авто».

Самая популярная модель на вторичном рынке в Челябинской области — LADA Granta. В числе лидеров оказались LADA Priora и LADA Kalina, а топ‑5 замыкают Kia Rio и LADA 2114. Высокой популярностью также пользуются 4×4 («Нива»), Ford Focus, Hyundai Solaris, Toyota Camry и Volkswagen Polo.

«Наибольшим спросом по-прежнему пользуются автомобили возрастом от 10 лет. Однако мы отмечаем, что в 2026 году существенно усилился интерес к экземплярам в возрасте 4—9 лет — на 23,1%», — комментирует руководитель аналитики «Авито Авто» Дмитрий Перец.

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в Челябинской области составила 1,17 миллиона рублей, снизившись на 1,9% год к году. Наиболее заметна динамика снижения цен у автомобилей французского производства (−8,5%), южнокорейских (−7,1%), российских (−3,2%) и немецких (−2,9%).

Рынок новых автомобилей в Челябинской области в первом квартале 2026 года вырос на 60%.