Президент России Владимир Путин поручил Минтруду разработать программу, которая компенсирует россиянам часть затрат на детский отдых. Об этом в четверг, 10 марта, сообщает РИА Новости.
«Путин поручил Минтруду проработать аналогичную прошлому году программу по компенсации детского отдыха и запустить ее в мае», — пишут наши коллеги.
Напомним, аналогичная помощь, так называемый «детский кэшбек» уже вводились в 2021 году. Тогда родители имели возможность приобрести путевку в детские стационарные лагеря и вернуть половину от стоимости путевки, но не более 20 тысяч. Деньги в течение пяти дней возвращались на карту «Мир», с которой и совершалась покупка.
Программу туристического кешбэка для взрослых возобновят в России с 15 марта.
Кроме того, во время летних каникул 2022 года цена билетов на поезд для школьников от 10 до 17 лет будет снижена вдвое.
А уже в мае малоимущие россияне смогут подать заявление на ежемесячное пособие для детей с 8 до 16 лет. Подробнее об этой выплате можно узнать в отдельном материале.
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