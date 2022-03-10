Программу туристического кешбэка возобновят в России с 15 марта

Возместить часть стоимости поездки можно до 1 мая

Ростуризм возобновляет продажи поездок по России с туристическим кешбэком с 15 марта. Это позволит туристам доступнее отдыхать внутри страны, поддержит бизнес и рабочие места в отрасли, сообщает пресс-служба федерального агентства по туризму.

Купить готовый тур или отдельно проживание в отеле с кешбэком можно с 15 марта и до 1 мая. Отправляться в поездки можно с момента старта продаж и до 1 июля. В программе также участвуют круизы.

«Участвуют все без исключения регионы и поездки от двух ночей. Оплачиваются поездки картами „Мир“ — на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20% от стоимости поездки, в максимуме — 20 тыс. рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено», — сообщили в пресс-службе федерального агентства по туризму.

Рассказываем, куда южноуральцы могут отправиться в отпуск по кешбэку и какие направления по этой программе больше всего пользуются спросом у жителей Челябинской области.

Глава Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода рассказала ИА «Первое областное», насколько туристический кешбэк популярен у челябинцев и какие направления пользуются наибольшим спросом.