В 2021 году в Миассе откроется новая школа и детский сад

Образовательное учреждение возводят на средства инвестора.

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Здание возведут в северной части города — этот район сейчас активно застраивается, скоро там будет много молодых семей, поэтому школу и детский сад строят на перспективу, острой нехватки мест в образовательных учреждениях пока не наблюдается, как говорят в администрации города.

На данный момент уже обозначили границы будущей школы и сада, проект утвержден экспертами. Заказчиком и инвестором выступает компания «Папилон», строительством займется компания ИБК. Предположительная стоимость социального объекта составит 800 миллионов рублей.

«Вопрос в проработке, ведутся переговоры с инвесторами, в бюджете округа включили средства на софинансирование, также средства в виде субсидии направят из областного бюджета на выкуп здания после окончания строительства», — сказала пресс-секретарь администрации Миасса Марина Рыкалина.

За полтора года планируют возвести школу на 640 мест, занятия планируют проводить в одну смену, школа будет спортивной и технической направленности, здесь же откроют детский сад для 160 малышей. Первый звонок школы раздастся уже в сентябре 2021 года.