Как один «семейный» детский сад смог решить и «взрослые» проблемы в Чебаркульском районе?

Более 15 лет местная жительница помогает односельчанам.

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Во многих населённых пунктах Челябинской области не хватает детского сада. К примеру, в селе Пустозёрово детей приходится везти до ближайшего садика около 10 километров. Но это лишь по трассе, сперва им надо ещё проехать по разбитым просёлочным дорогам. И так каждый день по два раза.

А вот в соседней деревне Ключи местная жительница Ляли Давыдова, которая давно считается «второй мамой», ещё 15 лет назад организовала детский сад прямо у себя в доме. По требованиям СанПиН, он был полностью оборудован под нужды детей. Были привезены детские столы, кухонные принадлежности, огнетушители и даже шкафчики для каждого ребенка.

А ещё, помимо функции садика, дом Лили Давыдовой является главным местом проведения детских утренников и деревенских праздников.

«Дом Лили Акраповны является местом, куда приходят родители, куда приходят жители данного населенного пункта, чтобы поприсутствовать на праздниках, побыть вместе с детьми», — рассказала Лариса Затоковенко, начальник Управления образования администрации Чебаркульского муниципального района.

Сама же Лиля Давыдова признаётся, что к ней иногда обращаются даже сами взрослые, чтобы решить какие-то семейные проблемы. А она рада принять всех.

О том, как собираются решить проблему удаленности детских садов от малонаселенных деревень в правительстве региона и что там думают по поводу «семейного садика» Лили Давыдовой вы сможете узнать в программе «Время новостей. Итоги» сегодня, 15 февраля, в 21:30 на телеканале ОТВ.