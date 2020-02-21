Уносить нельзя: как будет работать программа «Школьное молоко»

К проекту подключились первые территории.

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В Челябинской области официально запущена программа «Школьное молоко». Первыми напиток будут получать ученики Озёрска и Коркинского района. В министерстве образования рассказали правила, по которым работает проект.

Молоко детям будут раздавать только ультрапастеризованное. Такое хранится больше полугода. Никаких консервантов при соблюдении требований в нём нет, а белок и кальций никуда не исчезают. Жирность продукта должна быть не меньше 3,2 процента.

Рекомендуется выдавать напиток в отдельных упаковках с трубочкой. Подходящий объём, как считают в минобразования, составляет 200 миллилитров. При этом забирать коробочку с молоком школьникам запретят: чтобы ёмкость не помялась или не порвалась в рюкзаке, а продукт не испортился. Так что выпить порцию придётся прямо на перемене.

«Школьников будут приучать пить молоко в школе. Во-первых, так они привыкают к систематическому употреблению молока, что несет наиболее положительный эффект для укрепления здоровья, а во-вторых, качество молока в момент выдачи отвечает всем требованиям»,— объяснила первый замминистра образования и науки региона Елена Коузова.

В Челябинской области сейчас около 181 тысячи учеников начальных классов. И 168 тысяч детей будут получать в школе молоко. Согласие на это дали их родители.

На покупку напитка для школьников из бюджета Южного Урала в города и районы направили 247,5 миллионов рублей.