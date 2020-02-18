Детский сад открылся в микрорайоне «Яблочный»

Теперь малышам не нужно ездить в удаленные детсады.

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Екатерина Машковцева уже второй день приводит свою четырехлетнюю дочку в новый детский сад, раньше малышку приходилось возить на северо-восток, на дорогу уходило по часу времени в каждую сторону, теперь в садик приходят за две минуты.

«Наконец-то у нас садик в шаговой доступности. Мы очень довольны», — говорит счастливая мама.

Дошкольное учреждение № 44 рассчитано на 220 мест, в садике 4 группы для малышей 2-3 лет и 8 групп для детей от 3 до 7. Сейчас в поселке Чурилово на очереди стоит еще 1000 малышей, которым вскоре тоже понадобится детский сад.

«До 2025 года в Чурилово планируем построить еще 2 детских сада, нам нужно создавать все условия для тех детей, которые вскоре будут нуждаться в дошкольном учреждении», — сказала мэр Челябинска Наталья Котова.

Отметим, что менее чем за 10 лет поселок Чурилово серьезно разросся, здесь много молодых семей с детьми, для которых в Чурилово возвели уже 7 садиков. На данный момент в Челябинске строится еще четыре детсада, а в будущем году еще шесть выкупят у инвесторов.