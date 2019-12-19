В 2020 году в Челябинской области отремонтируют почти 800 километров автомобильных дорог

Министр дорожного хозяйства презентовал программу развития транспортной доступности в регионе.

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На последнем совещании губернатора Алексея Текслера и правительства Челябинской области сегодня, 19 декабря, министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев презентовал программу по развитию дорожного хозяйства и транспортной доступности региона.

«В 2020 году планируется отремонтировать и ввести в эксплуатацию 778 километров автомобильных дорог, а также сохранить объемы перевозок пассажиров в железнодорожном и пригородном сообщении, а также авиационных перевозок», — отметил Алексей Нечаев.

Новая программа должна решить следующие задачи: обеспечить транспортную доступность, безопасное транспортное сообщение по автомобильным дорогам, совершенствовать улично-дорожную сеть, внедрить автоматизированные и роботизированные технологии в организацию дорожного движения и многое другое.

Глава региона подчеркнул, что это минимальная планка, которая стоит перед правительством.

«Мы проговариваем большое количество задач, в том числе по направлению развития железнодорожных перевозок, это и Магнитогорск с "Ласточкой", и Копейск, и поездки в аэропорт», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что рассчитывает на то, что данные вопросы будут активно прорабатываться.