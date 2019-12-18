Алексей Текслер устроил «разнос» главе Усть-Катава за школу, которую не могут достроить 2 года

Сроки переносились несколько раз, а классы до сих пор пусты.

Послушать 00:00

Алексей Текслер сегодня в ходе рабочего визита в Усть-Катав в очередной раз посетил школу в поселке Шубино, сроки строительства которой переносились неоднократно. По контракту объект должен был быть сдан еще в конце июля, а 1 сентября шубинские ребятишки сели бы за новые парты.

Вопросов к строительству возникало много, представителей администрации и подрядчика неоднократно приглашали на «ковер» в минстрой региона, на последнем из них школу обещали сдать к новому году. Главный праздник не за горами, а учебное учреждение до сих пор не готово принять школьников.

Алексей Текслер сегодня после открытия нового агрокомплекса в Усть-Катаве отправился в Шубино и уже на месте высказал главе муниципалитета свое недовольство происходящим.

«Других таких объектов в Усть-Катаве нет. То, что второй год продолжается вся эта эпопея, меня не устраивает! Как все было организовано, начиная от проектирования? Как можно было принять проект так, чтобы потом еще дважды строители его переделывали, мне совершенно непонятно. Наведите порядок у себя с тем блоком, который отвечает за строительство», — потребовал от главы муниципалитета губернатор.

Проблема в Шубино состоит в том, что во время строительства подрядчик практически полностью отошел от проекта, строилось здание почти «на глаз». Соответственно, согласования надзорных органов получено не было. Последний раз подрядчик и представители администрации в минстрое были в начале ноября, тогда было озвучено, что на исправления недочетов понадобятся два месяца.

Свои претензии губернатор сегодня высказал и в адрес Министерства строительства региона.

«Мы договаривались с министром: все стройки, независимо от того, кто строит: регион или муниципалитет, — должны быть на вашем контроле. А не так, что мы только в октябре узнали, что есть проблемы. Я в августе узнал, а вы в октябре?!», — возмутился Алексей Текслер.

Как пояснили в муниципалитете, после новогодних каникул новое крыло школы планируют запустить, но учить в шубинской школе будут не всем предметам. Возникнут проблемы с уроками физики и математики, так как оборудованные всем необходимым классы остались в старом здании, которому требуется капитальный ремонт. На все согласования уйдет еще порядка пяти месяцев.

Школа в поселке Шубино рассчитана на 150 учеников, которые будут учиться в 9-ти отдельных классах.