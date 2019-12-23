Контракт на 3 миллиарда рублей по содержанию улиц разыгран в Челябинске

Договор рассчитан на ближайшие два с половиной года.

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В Челябинске определились с подрядчиком, который будет отвечать за содержание улиц города с 2020 по 2022 год. Отыгран электронный аукцион, на который была подана лишь одна заявка.

Согласно данным сайта госзакупок, заявку подала компания АО «Объединение „Ингеоком“». Стоимость контракта — 3,019 миллиарда рублей из бюджета Челябинской области.

Подрядчик будет обязан обслуживать основные городские магистрали зимой и летом. В это входит уборка снега и пыли, а также ремонтные работы, содержание ограждений и покраска газонов.

В сентября этот же подрядчик выиграл аукцион на выполнение работ по ремонту Центральной части города Челябинска в рамках подготовки к саммитам ШОС И БРИКС.