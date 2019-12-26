Мэрия Челябинска не будет заключать контракт с подрядчиком, выигравшим аукцион на содержание дорог

Полумиллиардный контракт отдадут другому участнику.

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В Челябинске компании «Ант», которая выиграла контракт по получению подряда на уборку улиц в Советском и Центральном районах, отказали в заключении договора. Сотрудничать будут с другой фирмой, которая готова выполнять работы за большую сумму.

Причиной стало то, что ООО «Ант» не смогло подтвердить информацию о том, что они работали по субподряду с одним из крупнейших предприятий дорожной отрасли Югры.

«ООО „Ант“ не смогло подтвердить свой двухлетний опыт работы на рынке. Сейчас принимается решение, будем ли мы обращаться в правоохранительные органы», — подтвердил информацию начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Напомним, ранее сообщалось, что уборку дорог в Советском и Центральном районах Челябинска будет осуществлять компания «Ант», которая должна была получить на эти цели из бюджета 500 миллионов рублей.