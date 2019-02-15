/ Поля возле Саргазинского поселения превратились в болота из нечистот

На территорию зачастили ассенизаторские машины.

Поля недалеко от Саргазинского сельского поселения используются не для сельскохозяйственных нужд, а для слива отходов человеческой жизнедеятельности. На это пожаловались жители населенного пункта в Общественную палату Челябинской области. Они заметили, что по трассе М-5 движутся ассенизаторские машины. Представители Общественной палаты, приехав на место, увидели, как трактор везет по полю цистерну, а из нее льются экскременты. Поле уже превратилось в целое озеро из нечистот.

По словам того, кто оперировал трактором, глава Саргазинского поселения санкционировал работы. Мы попытались навестить главу, чтобы выяснить, действительно ли он разрешил данные мероприятия. К сожалению, администрация была закрыта. Со слов водителей, в домах отсутствует центральное водоснабжение, и потому такая практика регулярная. Говорят, если не здесь сбрасывать, то где еще. — рассказал сайту «Первый областной» член Общественной палаты Российской Федерации Феликс Панов.

В администрации Саргазинского сельского поселения объяснили, что глава и заместители находятся на выездном совещании, а потому не могут ответить на вопросы. Сайт «Первый областной»

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