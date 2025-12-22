В 200-летнем музее Златоуста установили оборудование для оживления картин

Здесь появился купольный планетарий для иммерсивных экскурсий

В Златоустовском краеведческом музее картины теперь оживают, а гости оказываются внутри полотен в новом купольном зале. В честь 200‑летия там появился мобильный планетарий. В кинозале проводят иммерсивные экскурсии, которые буквально погружают посетителей в мир музейных картин, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Новая система создает 360-градусное изображение на внутренней поверхности купола. Это позволяет решить проблему нехватки выставочных площадей.

«Новое оборудование дает возможность совершенно по-другому показать те экспонаты, которые представлены в нашем музее. В наших фондах хранится более 85 тысяч экспонатов. Мы понимаем, что места для всех не хватит. Особенно отрадно, что мы можем школьникам и студентам показывать культуру в таком современном виде», — сказал глава Златоустовского городского округа Олег Решетников.





Знакомит с архивами музея и историей города крылатого коня авторская экскурсия. Полотна с бытом и природой Южного Урала буквально оживают, приглашая гостей поглядеть на вершины Таганая, прогуляться вдоль реки Тюлюк и побывать на посевной в Пригородном совхозе.

Планетарий будет работать и с классической темой — космосом. В отдельной программе школьникам расскажут о вкладе южноуральского города в освоение Вселенной. Помимо фильмов, здесь планируют проводить научные шоу, квизы и интерактивные занятия.

Оборудование мобильно: его можно установить не только в зале, но и в парках во время городских праздников. Приобретен купольный зал за счет средств городского бюджета. Всего на проект потратили более 677 тысяч рублей.





Златоустовский краеведческий музей — старейший в Челябинской области и один из старейших в России. В 2021 году он открылся после масштабного ремонта, тогда около полутора миллионов рублей направили на обновление помещений. Также постепенно появляются новые и обновляются старые залы с экспонатами. Модернизация залов «Златоуст в годы Великой Отечественной войны» и «Златоуст в 1920—1930‑е годы» соответствуют целям нацпроекта «Семья».

«Коллектив у музея прекрасный, а руководитель болеет душой за дело. Когда видишь, что люди стремятся работать, стараешься их поддержать. Поэтому мы каждый год делаем современным один-два зала — что-то софинансируем, что-то выделяет губернатор. Стараемся делать музей лучше», — отметил Олег Решетников.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в честь 200‑летнего юбилея сотрудники музея получили новый автомобиль.