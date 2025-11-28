Краеведческий музей Златоуста отпраздновал двухвековой юбилей

Коллективу вручили новый автомобиль в честь праздника

Старейший музей на Урале отпраздновал 200‑летие. В честь юбилея коллектив получил в подарок новый автомобиль, сообщили в администрации.



За два века работы музей сильно изменился. К своему юбилею он открыл обновленные залы с мультимедийным оборудованием, которого нет больше нигде в регионе. Теперь витрины могут показывать кино, а архивные документы доступны в интерактивной «Книге Памяти».





«Благодарю губернатора Алексея Текслера за внимание и поддержку, а всех сотрудников музея — за искреннюю преданность любимому делу. И, конечно, спасибо всем златоустовцам», — написал в своем телеграм-канале мэр Олег Решетников.