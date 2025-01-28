В Златоустовском краеведческом музее появились интерактивные залы

Гостей будут удивлять уникальными для области технологиями

В Златоусте модернизировали городской краеведческий музей. Для посетителей подготовили интерактивную экспозицию о Великой Отечественной войне и обновили выставку, посвященную истории города в начале XX века. Чем еще будут удивлять, рассказали в музее.

Самые масштабные изменения коснутся зала, посвященного истории Златоуста в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция условно разделена на две зоны: о подвиге златоустовцев в тылу и участии воинов-земляков на фронтах. Выставку дополнили технологией видеомэппинг с показом анимационного фильма на проекторе. К слову, фильм посвящен южноуральцу, который в годы войны изготавливал легендарные «черные ножи».

Впервые в Челябинской области музей дополнили смарт-стеклом, которое позволяет из обычной витрины сделать поверхность для демонстрации фильма. Открытие зала «Златоуст в годы Великой Отечественной войны» запланировано на конец февраля.

«Современный музей — это не просто место сохранения исторической памяти, это еще и место притяжения для молодежи, творческих, инициативных и любящих свой город людей. Замечательно, что наш краеведческий музей, который, кстати, один из старейших в регионе, преображается. Это наше достояние, которое бережно храним», — отметил глава округа Олег Решетников.

Также обновлена выставка «Златоуст в 1920—1930-е годы», музей дополнен настенной навигацией, а в фойе добавили фотокомпозицию «Вехи музея» с интересными фактами из истории города и новые зоны отдыха.