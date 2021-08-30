В Челябинской области после ремонта открылся один из старейших музеев России

Златоустовскому музею почти двести лет, и там хранятся доспехи Александра II

В Златоусте после ремонта открылся городской краеведческий музей. Это один из старейших музеев России: он основан в 1825 году и находится в особняке, построенном в конце XVIII века.



Ремонт в музее не проводили много лет. В этом году из местного бюджета направили около полутора миллионов рублей для обновления помещений. В итоге в залах отшлифовали и покрыли лаком старенький паркет, выровняли и покрасили стены, поменяли проводку. Кроме того, в фойе купили новые диваны и установили станции для зарядки электронных устройств.

На этом в администрации Златоустовского городского округа останавливаться не намерены. В планах есть работы по обновлению фасада и прилегающей к музею территории.

Отметим, что фонд златоустовского музея насчитывает 70 663 единицы хранения. В том числе там хранятся доспехи для цесаревича Александра II, изготовленные златоустовскими мастерами. Доспехи были подарены Александру в 1834 году, но в итоге он их не носил, так как обмундирование оказалось ему мало. Вместе с доспехами оружейники Златоуста изготовили для царевича щит, меч и копье. Копье хранится в коллекции Эрмитажа, а щит и меч утрачены.