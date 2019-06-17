/ Жители 89 улиц останутся без горячей воды на следующей неделе

В Челябинске готовятся к 3 этапу опрессовки.

Через неделю в Челябинске стартует третий этап опрессовки. Уже известно, сколько улиц останутся без горячей воды с 25 июня по 9 июля. Их 89, на улицах расположены не только жилые дома, но и образовательные учреждения, а также больницы. Отключение затронет 5 районов Челябинска.

При проведении гидравлических испытаний возможны порывы теплотрасс с выходом теплоносителя на поверхность. Его температура составляет не более 40 градусов и не представляет опасности для здоровья людей. Тем не менее просим жителей Челябинска соблюдать осторожность и сообщать об обнаруженных случаях выхода теплоносителя на поверхность по телефону диспетчерской службы +7 (351) 246-72-73. — рассказали сайту «Первый областной» в АО «УСТЭК-Челябинск».

Список отключаемых домов:

Калининский район

Ленинский район

Тракторозаводский район