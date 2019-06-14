/ «Фонтан» из трубы забил в одном из дворов Челябинска

Столб воды достиг второго этажа здания.

В одном из дворов Челябинска, на улице Мамина, прорвало трубу. Столб воды поднимался до уровня второго этажа, это подтверждает опубликованное в Сети видео. О «фонтане», возникшем вблизи дома в Тракторозаводском районе, рассказал житель областной столицы в сообществе «Регион 74».



Фонтан в переулке Мамина, и, как обычно, все бездействуют. — рассказал один из подписчиков сообщества «Регион 74» во «ВКонтакте».

В комментариях автору поста предложили самому позвонить в диспетчерскую службу МУП ПОВВ вместо того, чтобы критиковать коммунальщиков за бездействие.

Кто-то из жителей дома, возле которого появился «фонтан», действительно обратился в организацию.

Поступала заявка на адрес Мамина, 11А. Специалисты ведомства приступят к устранению неисправности по мере освобождения бригады.— подтвердили сайту «Первый областной» в диспетчерской МУП ПОВВ.

Напомним, при прорыве труб холодного водоснабжения нужно звонить по этому номеру: 729-95-59.