/ Полураздетый в 20-градусный мороз мужчина шокировал челябинцев

Местный житель ехал в автобусе лишь в перчатках и майке.

Полураздетый мужчина в одной из маршруток города вызвал удивление местных жителей. Пост с челябинцем, который едет в «ПАЗике» в одной лишь майке, трениках и перчатках, с чаем в руках, появился в паблике «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте» накануне, 23 декабря.

318 маршрутка. Суровый человек Челябинска. — пишет в комментариях под постом Руслана Яковлева.

Другие участники сообщества принялись шутить над героем поста.

Когда погасил все кредиты и свободный катишь домой на маршрутке. — шутит Дмитрий Орлов.

Это не парень суровый, это «ПАЗик» суровый, в котором потеешь в любое время года. — пишет Александр Дабл.

Что такого, может его жена выгнала. — предполагает Дима Керницкий.

Пока одни насмехались над видом челябинца, другие вспомнили, что уже видели его на улицах города. По версии местных жителей, таким образом мужчина может закаляться.