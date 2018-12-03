/ Челябинцев шокировал неестественный цвет Миасса

Река окрасилась в ярко-зеленый, почти салатовый оттенок.

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Видео, на кадрах которого запечатлена река, окрасившаяся в зеленый цвет, появилось в телеграм-канале «Челябинское метро», а также пабликах соцсети «ВКонтакте». В комментариях под ним разразились обсуждения, из-за чего это произошло и насколько опасно.

Где-то там плавает та зеленая щука, про которую недавно писали. — отметил Павел Москалев.

Это вода из отопления. — добавил Антоха Шельпяк.

И действительно, ничего страшного не произошло. В реку попал краситель «уранин», которым проверяли целостность тепловых сетей. Он абсолютно безвреден и безопасен и для человека, и для окружающей среды. Министерство экологии Челябинской области подтвердило, что повода для паники нет.

Единственная проблема, которая нужно решить, — протечка, из-за которой «уранин» попал в реку. Сотрудникам А О «УСТЭК-Челябинск» предстоит отыскать ее и устранить, чтобы теплоноситель оставался в батареях отопления.