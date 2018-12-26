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/ Синоптики рассказали, сколько продлятся заморозки

Синоптики рассказали, сколько продлятся заморозки

Из-за низких температур южноуральцы оказываются в больницах.
сегодня в 13:57
  |  Общество

Морозы не щадят никого: пока школьники мирно спят дома, воспитанники детсадов, студенты и взрослые вынуждены выходить на улицу и идти по своим делам. Некоторые уже успели побывать в больницах и даже остаться там на долгий срок: за два дня, по данным скорой помощи, зарегистрировано 17 случаев обморожения и переохлаждения. Вчера в больнице оставили 3 взрослых и 1 ребенка.

По данным на утро 26 декабря зафиксированы 9 случаев: 8 взрослых и 1 ребенок. Из них 7 обморожений и 2 переохлаждения. 5 взрослых госпитализированы. Из 8 обратившихся 7 находились в состоянии алкогольного опьянения. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Одеваться теплее и не проводить много времени на улице южноуральцам советуют и завтра, 27 декабря. Синоптики предупреждают: в области температура может опуститься до минус 25 градусов. В областном центре, однако, должно стать теплее. Самая низкая прогнозируемая температура — 23 градуса ниже нуля. Днем будет около минус 12.

Заморозки сменятся довольно теплой и снежной погодой.

Ночью 27 декабря будет минус 21- 23 градуса, без существенных осадков. Днем температура поднимется до минус 10, минус 12, возможен снег. Скорость ветра — 5−10 метров в секунду. Ночью 28 декабря временами возможен снег, температура — минус 12−14 градусов, днем и вовсе будет минус 4−6 градусов. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Отметим, что морозов, по данным синоптиков, не будет до конца декабря.

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