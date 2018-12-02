/ Крыса в одной из маршруток Челябинска шокировала местных жителей

Зверек внезапно появился из капюшона одной из пассажирок.

В одном из маршрутных такси Челябинска пассажиры обнаружили крысу. Грызун не просто появился в транспорте, а вылез из капюшона пассажирки. После — зверек охотно позировал фотографирующим его очевидцам.

В группах в соцсети «Вконтакте» идет активное обсуждение произошедшего. Многие остались очень недовольны появлением зверька.

Давайте весь свой домашний зоопарк в маршрутку потащим. Может кто-то еще и корову со свиньями да гусями прихватит. Если везешь зверя, то или такси вызывай, или в специальных сумках-переносках вози. — возмущается в комментариях Карина Королева.

Впрочем, многие все же отнеслись к неожиданному появлению питомца с юмором. Например, назвали зайцем, намекая, что крыска проезд не оплачивала. Кто-то вспомнил старуху Шапокляк и её Лариску, некоторые сравнивали с другими персонажами мультфильмов и сказок.