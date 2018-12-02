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/ Крыса в одной из маршруток Челябинска шокировала местных жителей

Крыса в одной из маршруток Челябинска шокировала местных жителей

Зверек внезапно появился из капюшона одной из пассажирок.
сегодня в 10:43
  |  Общество
В одном из маршрутных такси Челябинска пассажиры обнаружили крысу. Грызун не просто появился в транспорте, а вылез из капюшона пассажирки. После — зверек охотно позировал фотографирующим его очевидцам.

В группах в соцсети «Вконтакте» идет активное обсуждение произошедшего. Многие остались очень недовольны появлением зверька.

Давайте весь свой домашний зоопарк в маршрутку потащим. Может кто-то еще и корову со свиньями да гусями прихватит. Если везешь зверя, то или такси вызывай, или в специальных сумках-переносках вози. — возмущается в комментариях Карина Королева.

Впрочем, многие все же отнеслись к неожиданному появлению питомца с юмором. Например, назвали зайцем, намекая, что крыска проезд не оплачивала. Кто-то вспомнил старуху Шапокляк и её Лариску, некоторые сравнивали с другими персонажами мультфильмов и сказок.

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Комментарии

777
13:45, 02.12.2018
как надоели эти дамочки с вечно недовольными выражением лица, и жизнью . на данный момент Карина Королева. приплетут коров, свиней, тут видно , что крыс ручной, таких бояться даже глупо, у самой был, умнейшее и добрейшее создание. прожил 3 года, никого не укусил ни разу. на кличку прибегал.

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