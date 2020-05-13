Узнать все меры поддержки, которые полагаются малому и среднему бизнесу, можно по ИНН

Проверить это можно на сайте «Территории бизнеса».

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В Челябинской области для предприятий малого и среднего бизнеса разработан ряд мер поддержки, которые призваны помочь в непростой ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Среди таких мер — программы по кредитованию или рефинансированию.

«Запущены несколько антикризисных программ по кредитованию и рефинансированию малого и среднего бизнеса. Уже поддержку получили более сотни предприятий мсп, что, в свою очередь, повлияет на сохранение более 3000 рабочих мест. Основная мера — программа кредитования бизнеса из перечня пострадавших областей на выплату сотрудникам под 0% годовых. Выдано 213 кредитов на общую сумму более 4 миллионов рублей, работа активно продолжается», — сообщил вице-губернатор Егор Ковальчук.

Кроме того, ряд антикризисных программ реализуется на базе «Территории бизнеса».

«По поручению губернатора у нас разработан ряд антикризисных продуктов, которые реализует „Территория бизнеса“. Льготные кредиты и микрозаймы — до 1% годовых, до 3 миллионов рублей, на три года мы даем такую меру поддержки. Снижены требования по залогу в два раза, до 50%. Выдано 25 таких кредитов, на сумму 62 миллиона рублей. Это позволит сохранить более 700 рабочих мест», — отмечает руководитель «Территории бизнеса» Артур Юсупов.

Среди них также есть продукт «Поручительство», когда организация поручается до 70% от суммы займа на сумму до 25 миллионов рублей. Данной услугой уже воспользовались 17 предприятий, что позволило сохранить более 700 рабочих мест.

На сайте «Территории бизнеса» перечислены все меры поддержки, которые полагаются предприятию. Недавно был запущен новый сервис, благодаря которому по введенному ИНН можно узнать, какие именно программы доступны данной компании.