Найдена замена медицинским перчаткам для профилактики COVID-19

Тканевые изделия оказались самым эффективным вариантом.

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Теперь для профилактики распространения коронавирусной инфекции южноуральцы могут носить тканевые перчатки вместо одноразовых латексных. Замену медицинским изделиям назвал руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор медицинских наук Борис Ревич.

По его словам, подойдут «любые виды перчаток».

«Но я думаю, что никто не будет в жару надевать перчатки, которые люди носят осенью или зимой. Я думаю, что самое лучшее — это тканевые перчатки, которые используют для работы в саду. Такие перчатки легко стирать, и их можно постоянно носить», — сказал Борис Ревич.

Эксперт также отметил, что латексные и синтетические перчатки «не способствуют здоровой коже». Вместо них лучше использовать многоразовые перчатки с возможностью замены марли.

Напомним, что с 12 мая жителей Москвы и ряда регионов в целях профилактики коронавирусной инфекции обязали носить медицинские маски и перчатки в общественных местах. За отсутствие средств индивидуальной защиты предусмотрены штрафы.