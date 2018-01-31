/ 45 тысяч рублей помогут юному южноуральцу узнать свой диагноз

Пятилетний Данис Мингаетдинов уже большую часть своей жизни борется с неврологическим заболеванием.

Ситуацию усложняет тот факт, что врачи уже 3,5 года не могут поставить точный диагноз. Несмотря на проблемы со здоровьем, мальчик увлекается музыкой. Правда из-за заболевания ему пока нельзя танцевать под любимые мелодии, под запретом также прыжки, бег и приседания.

Даже в игровой, когда проводили у нас дискотеку, все дети сидят, а он реагирует на это и начинает танцевать. Он такой, весёлый. — поделилась с сайтом «Первый областной» мама мальчика Динара Мингаетдинова.

Девушка рассказала, что заметила проблемы, когда ребенку было полтора года. Он стал плохо ходить, правая стопа начала подворачиваться, вскоре начались проблемы и с руками, а через некоторое время — выпали волосы. Сейчас у семьи появился шанс наконец-то узнать, чем же действительно болен малыш. Ранее исследования в Челябинске не дали никаких результатов.

Помочь предложили московские специалисты: в столице проводят полноценное исследование. Оно стоит 90 тысяч рублей, часть затрат удастся компенсировать за счет государства, а 45 тысяч рублей семья должна оплатить самостоятельно. Сбор средств в помощь мальчику проведут на ежегодном благотворительном вечере «Добрые сердца». Он состоится 16 февраля в отеле «Radisson BLU» в 18:30.



Все, кто остался неравнодушен к истории Вани Ярмухаметова, могут помочь мальчику выздороветь. Для этого достаточно отправить смс на номер 7522 со словом Родная. Через пробел необходимо указать сумму пожертвования. Она будет списана с вашего счета. Пожертвования принимаются с номеров мобильных операторов Билайн, МТС, Мегафон, Yota и Теле2.

