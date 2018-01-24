/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь маленькому Ване Ярмухаметову пойти и заговорить

Мальчику нужен курс реабилитации.

Маленький Ваня Ярмухаметов несколько лет живет с диагнозом ДЦП. В младенчестве у ребенка подозревали мышечную дистонию, затем врачам удалось распознать болезнь. Родители вовремя взялись за лечение Вани. За полтора года реабилитаций, ЛФК, массажа ребенок научился выговаривать звуки и отдельные слова, передвигаться на коленках. Врачи уверены: Ваня может справиться с ДЦП, но для этого нужна серьезная терапия.

Пока мы не стали заниматься ЛФК, результатов не было. Теперь Ваня стал ходить на коленках с прямым корпусом, а до этого ползком передвигался. У него еще смещение шейных позвонков было, а когда вправили, резко продвинулась речь. Теперь мы очень хотим попробовать микротоковую терапию. Она и двигательные рефлексы, и речь развивает. — рассказала сайту «Первый областной» мама мальчика Эльвира Ярмухаметова.

Курс микротоковой терапии можно пройти в Челябинске, в центре «Индиго». Стоит двухнедельный курс 97 тысяч рублей. Семья Ярмухаметовых не может самостоятельно его оплатить и надеется на помощь южноуральцев.

Все, кто остался неравнодушен к истории Вани Ярмухаметова, могут помочь мальчику выздороветь. Для этого достаточно отправить смс на номер 7522 со словом Родная. Через пробел необходимо указать сумму пожертвования. Она будет списана с вашего счета. Пожертвования принимаются с номеров мобильных операторов Билайн, МТС, Мегафон, Yota и Теле2.