/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 2-летней Лизе догнать в развитии сестру-двойняшку

Из-за ДЦП девочка плохо говорит и переворачивается.

Лиза и Саша — сестры-двойняшки. Любят вместе играть и смотреть мультики. Только Саша к двум годам научилась говорить и ходить, а вот Лиза пока делает все с маминой помощью. Развиваться наравне со сверстниками девочке мешает болезнь — детский церебральный паралич. Диагноз поставили год назад, а причиной оказалась остановка дыхания у девочки после рождения. Сестры родились недоношенными и первые месяцы жизни провели на ИВЛ. Теперь у Лизы проблемы с развитием головного мозга и кисты на этом органе.



Врач сказала: занимайтесь ребенком. С первого месяца к нам ездили массажисты, мы делали гимнастику и ЛФК, проходили лечение. Но не удалось избежать такого страшного заболевания, как ДЦП. — рассказала сайту «Первый областной» мама девочки Ирина Зацепина.

Чтобы победить ДЦП, нужны постоянные занятия со специалистами, курсы реабилитации. Это стоит больших денег. Оплатить очередной курс сейчас Ирина не может: женщина не работает, потому что вынуждена проводить все время рядом с маленькими дочками. Но помочь двухлетней Лизе могут читатели сайту «Первый областной».

На курс реабилитации Лизе нужно 75 тысяч рублей. Пройти его может помочь каждый, кто не остался равнодушным к истории девочки. Для этого достаточно отправить смс на номер 7522 со словом Родная. Через пробел необходимо указать сумму пожертвования. Она будет списана с вашего счета. Пожертвования принимаются с номеров мобильных операторов Билайн, МТС, Мегафон, Yota и Теле2.