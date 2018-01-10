/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 2-летней Еве научиться сидеть

Маленькая девочка с диагнозом ДЦП во второй раз стала героиней «Добрых сред».

Маленькая Ева Балахнина уже знакома читателям «Первого областного». В апреле прошлого года они собрали для 2-летней девочки большую сумму, частично покрывшую необходимый курс реабилитации. Так Ева стала говорить больше слогов, стала более эмоциональной, появилась реакция на звуки и изображения. Мама девочки уверена: это не предел.

Мы надеемся, что начнем в скором времени голову держать и в скором времени сядем. Нам говорят, что девочка боец, старается, и главное сейчас -не опускать руки. Диагноза даун или аутизм у нас нет, но мозг восстанавливается. Нам показывают ДЦП. Но всю задержку можно излечить. Мы ведь сразу начали, и если без остановки, все это не упускать, можно все исправить. — сообщила сайту «Первый областной» мама девочки Яна Балахнина.



Врачи однажды спасли Еву: при рождении у девочки остановилось сердце. Ее вернули к жизни, однако мозг повредился, клетки работают неполноценно. Врачи уверены, что смогут помочь девочке еще раз.

На очередной курс реабилитации Еве Балахниной нужно 150 тысяч рублей. Пройти его может помочь каждый, кто не остался равнодушным к истории девочки. Для этого достаточно отправить смс на номер 7522 со словом Родная. Через пробел необходимо указать сумму пожертвования. Она будет списана с вашего счета. Пожертвования принимаются с номеров мобильных операторов Билайн, МТС, Мегафон, Yota и Теле2.