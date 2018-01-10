Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
57.05 -0.55 68.21 -0.66
Челябинск
сейчас
 
-15 °C
завтра
 
-10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 2-летней Еве научиться сидеть

Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 2-летней Еве научиться сидеть

Маленькая девочка с диагнозом ДЦП во второй раз стала героиней «Добрых сред».
сегодня в 18:21
  |  Общество

Маленькая Ева Балахнина уже знакома читателям «Первого областного». В апреле прошлого года они собрали для 2-летней девочки большую сумму, частично покрывшую необходимый курс реабилитации. Так Ева стала говорить больше слогов, стала более эмоциональной, появилась реакция на звуки и изображения. Мама девочки уверена: это не предел.

Мы надеемся, что начнем в скором времени голову держать и в скором времени сядем. Нам говорят, что девочка боец, старается, и главное сейчас -не опускать руки. Диагноза даун или аутизм у нас нет, но мозг восстанавливается. Нам показывают ДЦП. Но всю задержку можно излечить. Мы ведь сразу начали, и если без остановки, все это не упускать, можно все исправить. — сообщила сайту «Первый областной» мама девочки Яна Балахнина.

Врачи однажды спасли Еву: при рождении у девочки остановилось сердце. Ее вернули к жизни, однако мозг повредился, клетки работают неполноценно. Врачи уверены, что смогут помочь девочке еще раз.

На очередной курс реабилитации Еве Балахниной нужно 150 тысяч рублей. Пройти его может помочь каждый, кто не остался равнодушным к истории девочки. Для этого достаточно отправить смс на номер 7522 со словом Родная. Через пробел необходимо указать сумму пожертвования. Она будет списана с вашего счета. Пожертвования принимаются с номеров мобильных операторов Билайн, МТС, Мегафон, Yota и Теле2.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
9-летняя девочка сломала череп во время катания на тюбинге в Красноармейском районе
сегодня в 19:57
9-летняя девочка сломала череп во время катания на тюбинге в Красноармейском районе
Хоккей
Соня Гудим будет работать на Матче звезд КХЛ в цветах «Трактора»
сегодня в 19:43
Соня Гудим будет работать на Матче звезд КХЛ в цветах «Трактора»
Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 2-летней Еве научиться сидеть
сегодня в 18:21
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 2-летней Еве научиться сидеть
Общество
До минус 32 градусов похолодает в Челябинской области
сегодня в 18:18
До минус 32 градусов похолодает в Челябинской области
Общество
20-летнего солдата проводили в последний путь в Магнитогорске
сегодня в 17:56
20-летнего солдата проводили в последний путь в Магнитогорске
Общество
Жительницы Катав-Ивановска испугались закрытия единственного родильного отделения
сегодня в 17:49
Жительницы Катав-Ивановска испугались закрытия единственного родильного отделения
Общество
Три автобусных маршрута остались без перевозчиков в Челябинске
сегодня в 17:36
Три автобусных маршрута остались без перевозчиков в Челябинске
Происшествия
Нападавшего на женщин магнитогорца в капюшоне разыскивает полиция
сегодня в 17:12
Нападавшего на женщин магнитогорца в капюшоне разыскивает полиция
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4. Редактор: Агасиев П.С. 16+
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна