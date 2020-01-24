В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка неизвестного вида пневмонии. Первые причины заболевания отнесли к местному рынку морепродуктов. К слову, в этом городе проживают более 11 миллионов людей.
К 9 января эпидемиологи определили, что возбудителем является новый вид коронавируса 2019-nCoV. Ключевыми симптомами заболевания являются высокая температура и кашель. Затем, к 20 января, было определено, что данный вид коронавируса может передаваться воздушно-капельным путём от человека к человеку.
А к 24 января заразилось более восьмисот человек, 26 из них скончались. В контакте с заболевшими находились несколько тысяч человек. Также, помимо стран Азии, в числе которых Япония, Таиланд, Южная Корея, Сингапур и Вьетнам, болезнь смогла перейти в США. При этом отмечается, что все заболевшие ранее посещали Ухань.
Для диагностирования болезни в аэропортах начали использовать тепловизоры, чтобы моментально изолировать тех, у кого повышенная температура тела. Поступало сообщение о девушке, которая прилетела во Францию из Китая с симптомами коронавируса, но обманула тепловизоры жаропонижающими средствами. Она сама рассказала об этом в социальных сетях. С ней уже связалось посольство Китая и потребовало незамедлительно отправиться в больницу.
В России почти закончили разработку экспресс-теста, который позволит в короткие сроки (15-20 минут) определять у человека заболевание коронавирусом 2019-nCoV.
Пока ВОЗ не объявляет режим чрезвычайной ситуации. По мнению организации, вспышка заболевания является чрезвычайной только для Китая, но для всего мира не приобрела глобальный характер.
В Китае власти закрыли 10 городов. Первым был Ухань, где полностью закрыт аэропорт, железнодорожные и автовокзалы. Чиновники также приостановили движение общественного транспорта внутри города. Это сделано из-за приближающегося китайского Нового года, когда в стране традиционно возрастает пассажиропоток.
В Российской Федерации усилили санитарно-карантинный контроль на всех границах с Китаем. Проверяется также вся продукция, которую везут с собой приезжающие из стран Азии.
Роспотребнадзор рекомендует всем россиянам воздержаться от любых поездок в Китай. Но если это невозможно, то нужно соблюдать некоторые меры предосторожности:
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Не посещать Ухань и близлежащие к нему города;
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Не посещать места с большим скоплением людей, особенно продовольственные рынки;
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Минимизировать контакт с животными;
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Пить только бутилированную воду и есть термически обработанную пищу;
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Постоянно мыть руки и использовать антисептики;
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При первых признаках болезни (жар, кашель) незамедлительно обратиться за медпомощью.