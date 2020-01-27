Некоторые авиакомпании объявили о том, что вернут деньги за билеты в Китай

Средства будут возмещены без штрафов и удержаний.

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В связи с распространением коронавирусной инфекции в Китае, некоторые авиакомпании приняли решение о том, что пассажиры смогут вернуть билеты в данном направлении. Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила, что их клиенты могут сдать билеты.

«Возврат осуществляется в полном объеме без штрафов и удержаний. Для возврата денежных средств необходимо обратиться по месту их приобретения. Возврат авиабилетов возможно осуществить только за авиабилеты, купленные до 24 января 2020 на вылеты до 07 февраля 2020», — сообщает пресс-служба авиакомпании.

Отметим, что с 27 января «Уральские авиалинии» приостанавливают полетную программу на остров Хайнань из Екатеринбурга и Тюмени. Возобновить перелеты планируют после того, как ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется.