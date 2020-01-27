Студенты из Китая, обучающиеся в Челябинске, не поехали домой

Отпраздновать Китайский Новый год им пришлось вдали от Родины.

Послушать 00:00

Студенты из Китая, проходящие обучение в ЮУрГУ, остались на Китайский Новый год в Челябинске. Из-за распространения коронавирусной инфекции многие студенты из КНР были вынуждены отказаться от идеи поехать домой.

«У нас там остались родственники и друзья, мы очень переживаем. Каждый вечер и утро мы проверяем новости, узнаем, что там происходит, какое состояние у больных. Хотим знать, скоро ли появится лекарство. Недавно был Китайский новый год, мы хотели поехать домой, но пришлось остаться. Мы только собирались, когда узнали, что там болеют люди, пришлось остаться», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ студентка из Китая Алина Ван.

В Китае у нее остались друзья и семья. Родом Алина Ван из провинции Хэйлунцзян. Родители сейчас живут у тети с дядей, в провинции Ляонин. По словам Алины, там безопаснее.

«Некоторые студенты, уехавшие на родину, еще не вернулись в Россию. Мы переживаем, смогут ли они без проблем вернуться», — отмечает Алина Ван.

Отметим, что девушка приехала в Челябинск еще 4 года назад учиться по обмену. После поступила в магистратуру. Теперь у нее в планах остаться и поступить в аспирантуру.