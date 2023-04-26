Проявления кори заметили у одной из рожениц. Из-за этого прием пациенток приостановлен еще с понедельника, 24 апреля. Когда роддом опять распахнет свои двери, не сообщается. Это будет зависеть от эпидситуации.
Напомним, корь считается очень летучей и контагиозной инфекцией. Единственной надежной защитой от кори является вакцинация, однако ставить прививки от кори разрешается детям не младше одного года. Это значит, что новорожденные наиболее уязвимы.
На сегодняшний день после нескольких лет перерыва в Челябинской области выявлены 12 случаев заражения корью. В очагах инфекции проводится экстренная вакцинация контактных людей. Также по месту жительства все непривитые и не болевшие корью южноуральцы могут сделать плановую прививку. Кому стоит привиться, читайте в отдельном материале Первого областного информагентства.
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