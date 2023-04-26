Роддом в Челябинске закрыли на карантин из‑за кори

Инфекцию обнаружили у одной из рожениц

Один из самых популярных роддомов Челябинска — роддом Клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета — закрыли на карантин из-за случая кори. Об этом в среду, 26 апреля, сообщает пресс-служба клиники.

Проявления кори заметили у одной из рожениц. Из-за этого прием пациенток приостановлен еще с понедельника, 24 апреля. Когда роддом опять распахнет свои двери, не сообщается. Это будет зависеть от эпидситуации.

Напомним, корь считается очень летучей и контагиозной инфекцией. Единственной надежной защитой от кори является вакцинация, однако ставить прививки от кори разрешается детям не младше одного года. Это значит, что новорожденные наиболее уязвимы.