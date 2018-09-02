/ Школьница с букетом наперевес пугает челябинских автомобилистов

Новый «дорожный знак» появился на Бродокалмакском тракте.

Накануне автомобилисты Челябинска столкнулись с неподвижным «пешеходом». На выезде из города появилась картонная фигура школьницы. Девочка «вооружена» букет цветов, а также школьным портфелем. Изображение разместили на Бродокалмакском тракте.

Новое обозначение на переходе призвано напомнить автомобилистам правила дорожного движения, связанные с пешеходами. Акция приурочена к началу учебного года. Однако не все водители положительно восприняли данное новшество.

Вообще идиотизм! Я чуть на тротуар поздно вечером не выскочил из-за такого прикола на «Меридиане». Шутники! — рассказал сайту «Первый областной» пользователь Алексей Альянов.

Отметим, что аналогичные ростовые куклы появляются и в других городах России. Альтернативные «дорожные знаки» устанавливают возле школьных или образовательных учреждений с наступлением осени. О похожих нововведениях уже сообщили жители Красноярска. Там акция проходим под эгидой местного ГИБДД.