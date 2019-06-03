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/ Избранного ректора ЧелГУ Сергея Таскаева отстранили от должности декана физического факультета

Избранного ректора ЧелГУ Сергея Таскаева отстранили от должности декана физического факультета

Причиной стали нарушения в работе с гостайной.
сегодня в 15:48
  |  Общество

Новоиспеченного ректора Челябинского государственного университета Сергея Таскаева в эту пятницу, 31 мая, отстранили от должности декана физического факультета. Причиной стали результаты внутривузовской проверки, которые выявили нарушения, связанные с работой и гостайной. Эту информацию подтвердили в самом университете.

Это была внутривузовская проверка, комиссия состояла из университетских сотрудников. Он не уволен из университета, он сохранил должность профессора кафедры физики конденсированного состояния. Сейчас Сергей Валерьевич находится на больничном. — рассказала радио «Business FM Челябинск» пресс-секретарь Челябинского государственного университета Анастасия Гусенкова.

На данный момент деканом ЧелГУ по-прежнему является Диана Циринг, которая руководила университетом с 2014 года. В пресс-службе вуза подчеркнули, что документы о назначении Сергея Таскаева в Минобрнауки России еще не подписаны, однако это никак не связано с отстранением.

Документы на него из Москвы еще не поступили, тот приказ, который должен выйти по итогам выборов, — его еще нет, но это не связанные вещи. Бывает, что документы держаться подолгу. — рассказала радио «Business FM Челябинск» пресс-секретарь Челябинского государственного университета Анастасия Гусенкова.

Доцент кафедры истории России и зарубежных стран университета Александр Фокин подчеркнул, что на данный момент у сотрудников ЧелГУ очень мало информации о текущей ситуации.

Я сам узнал в пятницу, сейчас понедельник. Никакой информации, кроме того, что случилось, поэтому пока такой повисший знак вопроса, никто ничего не знает. Непонятно как эта ситуация развивается, поэтому непонятно, что будет. Сейчас просто необходимо дождаться некого дальнейшего развития событий. — отметил доцент кафедры истории России и зарубежных стран Александр Фокин.

Напомним, Сергей Таскаев победил на выборах ректора ЧелГУ в марте этого года. Он опередил Диану Циринг на семь голосов. В последние годы Сергей Таскаев занимал должность декана физического факультета.

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