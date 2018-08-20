/ Завершается ремонт дорог, ведущих на Увильды

Рабочие укладывают новое покрытие.

Дорогу на Увильды ремонтируют сейчас в Челябинской области. Радуются этому не только любители отдыха на природе, но и дачники, которые часто ездят на озеро. В министерстве дорожного хозяйства учли, что на Увильды ведут две дороги, а потому ремонт покрытия проведут на обеих. Находится он в завершающей стадии.

Устройство выравнивающего слоя завершено на двух участках автодороги Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым (км 35 — 38; км 42 — 45) и на двух участках дороги Кузнецкое — автодорога Миасс — Карабаш — Кыштым (км 9,7 — 13,2; км 20,6 — 22,3). Работы выполнены по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Миндортранса.

По проекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году собираются выполнить реконструкцию 3 километров, ремонт 37,7 километров дорожного полотна и устройство выравнивающего слоя на 55,5 километрах.