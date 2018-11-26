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/ На мост через Троицкий тракт и еще 12 участков дорог выделят миллиард рублей

На мост через Троицкий тракт и еще 12 участков дорог выделят миллиард рублей

Челябинск строит планы на работу в 2019 году.
сегодня в 15:49
  |  Общество

Челябинск уже строит планы на дорожный ремонт в 2019 году. Городу выделят миллиард рублей, что на 300 тысяч больше, чем в текущем сезоне. Самые масштабные работы пройдут по улице Дарвина: проезжую часть там расширят, реконструируют перекресток с круговым движением, а также завершат первую очередь транспортной развязки Дарвина-Троицкий тракт.

23 ноября в региональном Миндоре состоялись общественные обсуждения реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Кроме итогов этого сезона, дорожники поделились планами на будущий год. Так, финансирование программы увеличено, в 2019 году на объекты улично-дорожной сети Челябинска будет выделен 1 млрд. рублей. В рамках проекта будут отремонтированы 13 дорог. — сообщили сайту «Первый областной» в челябинской администрации.

Что еще отремонтируют в Челябинске:

  • улица Доватора на участке от Воровского до Степана Разина;

  • Новоградский проспект от проспекта Героя России Родионова до границы города;

  • улица Худякова от Воровского до Университетской набережной;

  • улица Чичерина от Салавата Юлаева до Университетской набережной;

  • улица Северный луч на участках от Героев Танкограда до Хлебозаводской и от Хлебозаводской до Свердловского тракта;

  • улица Коммуны от переулка Институтского 2-го до улицы III Интернационала;

  • улица Сони Кривой от Лесопарковой до Воровского;

  • улица Энгельса от Курчатова до Худякова;

  • улица Курчатова от Энгельса до Воровского;

  • улица Дзержинского от Отечественной до Гагарина;

  • улица Свободы от проспекта Ленина до пересечения с улицей Российской;

  • улица Хлебозаводская от Морской до Северного луча.

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