/ На мост через Троицкий тракт и еще 12 участков дорог выделят миллиард рублей

Челябинск уже строит планы на дорожный ремонт в 2019 году. Городу выделят миллиард рублей, что на 300 тысяч больше, чем в текущем сезоне. Самые масштабные работы пройдут по улице Дарвина: проезжую часть там расширят, реконструируют перекресток с круговым движением, а также завершат первую очередь транспортной развязки Дарвина-Троицкий тракт.
23 ноября в региональном Миндоре состоялись общественные обсуждения реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Кроме итогов этого сезона, дорожники поделились планами на будущий год. Так, финансирование программы увеличено, в 2019 году на объекты улично-дорожной сети Челябинска будет выделен 1 млрд. рублей. В рамках проекта будут отремонтированы 13 дорог. — сообщили сайту «Первый областной» в челябинской администрации.
Что еще отремонтируют в Челябинске:
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улица Доватора на участке от Воровского до Степана Разина;
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Новоградский проспект от проспекта Героя России Родионова до границы города;
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улица Худякова от Воровского до Университетской набережной;
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улица Чичерина от Салавата Юлаева до Университетской набережной;
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улица Северный луч на участках от Героев Танкограда до Хлебозаводской и от Хлебозаводской до Свердловского тракта;
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улица Коммуны от переулка Институтского 2-го до улицы III Интернационала;
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улица Сони Кривой от Лесопарковой до Воровского;
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улица Энгельса от Курчатова до Худякова;
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улица Курчатова от Энгельса до Воровского;
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улица Дзержинского от Отечественной до Гагарина;
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улица Свободы от проспекта Ленина до пересечения с улицей Российской;
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улица Хлебозаводская от Морской до Северного луча.