/ В режим повышенной готовности приведены дорожники Челябинска

﻿В регионе наблюдается ухудшение погодных условий.

Из-за ухудшения погодных условий на территории Челябинской области усилена работа дорожных бригад, патрулирующих федеральные трассы.

В ночь с 12 на 13 октября для устранения последствий сложных метеоусловий подведомственным Росавтодору ФКУ Упрдор «Южный Урал» было задействовано 12 единиц техники: на участках трассы М-5 «Урал» производилась очистка поверхности дорожного покрытия и обработка противогололедной смесью. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал»

В управлении дорог «Южный Урал» также сообщают, что сейчас проезд по дорогам федерального значения обеспечен в полном объеме, а ограничений для водителей нет. Однако дорожники рекомендуют автовладельцам воздержаться от поездок на летних шинах и соблюдать дистанцию при движении.