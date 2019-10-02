Увидит мир по-новому: маленькой Милане необходимы средства на реабилитацию

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С веселой песней и широкой улыбкой по жизни идет девятилетняя Милана Ишимова. Сразу после появления на свет девочка пережила клиническую смерть. Стараниями врачей малышку удалось спасти, но она так и не научилась сидеть, стоять и ходить. Доктора диагностировали ДЦП. Начались курсы реабилитации. Ребенок прошел уже два этапа лечения.

«Мы начинаем сами ходить без поддержки уже, начинаем активно заниматься. Милана старается бегать, рисовать, произносить слова без задержки», — рассказала мама девочки Любовь Ишимова.

Собрать деньги на предыдущие курсы реабилитации семье помогли и читатели «Первого областного». Положительный эффект отметили и специалисты Московского научного центра, в котором Милану недавно обследовали.

Еще недавно врачи советовали операцию на суставах, чтобы убрать контрактуру (ограничения движений) суставов и спастику (болезненные судороги) мышц. Теперь же, благодаря интенсивным занятиям, есть возможность избежать серьезного хирургического вмешательства.

«У нее очень выраженные успехи. Девочка ходит с поддержкой, конечно, но учится, и она рада этому. Она может видеть мир абсолютно по-новому», — отметила Наталья Токарь, врач НИИ педиатрии и неврологии.

Бросать занятия Милане нельзя. Но на новые курсы реабилитации семье нужны средства. Если вы клиент Сбербанка и можете помочь девочке, отправьте смс с текстом «Феникс» и суммой через пробел на номер 900. Средства спишут с банковской карты, привязанной к телефону.

Внести пожертвование для помощи подопечным фонда «Настоящий волшебник» можно и по смс на номер 3434. Оператор в ответ пришлет инструкцию по подтверждению платежа. В таком случае деньги перечислят со счета мобильного телефона.