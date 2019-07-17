Медиахолдинг ОТВ призывает помочь маленькому Васе, который болен ДЦП

Малышу требуется платный курс реабилитации.

Пятилетний Вася Рыжков свою любимую бабушку с рождения привык называть «мамой». Биологическую мать малыш уже и не помнит: она бросила сына, когда ему едва исполнилось два года. Она не смогла смириться с заболеванием ребенка — ДЦП. Именно бабушка делает всё возможное, чтобы поставить внука на ноги.

Курсы реабилитации — единственный шанс мальчика стать полноценным человеком. Только за один год занятий в частном медцентре Челябинска удалось добиться огромных успехов. Если еще недавно Вася даже не мог перевернуться, а сильная спастика мыщц мешала просто сидеть без опоры, то сегодня он уже делает первые самостоятельные шаги.

«Слава Богу, у нас полностью сохранен интеллект. И это нам очень помогает в реабилитации», — рассказывает Надежда Гавриленко, бабушка мальчика.

Вася научился вставать с четверенек на ноги, может выполнить больше 10 приседаний за раз, сам передвигается по квартире, ловко обращается со столовыми приборами. А тот факт, что мальчик, который за первые два года жизни не произнес и звука, теперь болтает без умолку, не может не радовать. Речь пока невнятная, но с каждым днём произношение становится четче.

Курсы реабилитации нужно продолжать. Тогда у Васи будет шанс пойти в школу. Вот только у семьи финансовые трудности.

«Сейчас нам стало тяжело. И так как я вышла на пенсию, я потеряла возможность получать пособие ЛОУ по уходу. Мы всю пенсию по инвалидности откладываем на реабилитации, тем не менее, ее не хватает», — поделилась бабушка Васи.

Помимо малыша у Надежды Гавриленко есть сын, который скоро поступит в университет, и ещё один внук, которого мать также бросила и оставила на попечительство бабушки.

Прошлый курс лечения Васи стоимостью более 300 тысяч рублей полностью оплатил фонд «Родная». Собрать деньги 2 года назад помогли телезрители ОТВ. Сейчас мальчику снова нужна поддержка. Если вы можете ее оказать, отправьте СМС на номер 3434. В тексте напишите слово РОДНАЯ и через пробел укажите сумму. Она спишется с мобильного счета. Услуга доступна для абонентов ТЕЛЕ2, Билайн и Мегафон.