Медиахолдинг ОТВ призывает помочь трёхлетней Юле со сложной болезнью

Девочке необходим платный курс лечения.

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К сожалению, познавать мир маленькой Юле Вечкановой приходится, только стоя в специальных ходунках. Бегать на ножках не позволяет диагноз ДЦП. Болезнь проявилась у малышки в самом юном возрасте.

«В 5,5 месяцев появилось косоглазие, дальше состояние только ухудшалось, в 7 месяцев мы уже обратились в ЧОКБ, после этого началось наше лечение»,— рассказывает Карина Вечканова, мама девочки. Спастическая диплегия считается распространенным видом ДЦП.

При ней наблюдается полное расстройство естественного функционирования мышц рук и ног. Для борьбы с коварным недугом семья была вынуждена переехать из маленького поселка Бердяуш в Челябинск, поближе к специалистам и реабилитационным центрам. Каждый день для мамы и дочки как день сурка: с утра поездки по всему городу на ЛФК, массаж, иппотерапию, в бассейн, потом небольшой отдых и прогулки во дворе.

Ежедневная борьба за дочь в течении 3 лет: обращения в различные фонды, отказы и согласия. На сегодняшний день Вечкановы хватаются за любую возможность, за любой шанс хоть немного продвинуться в восстановлении здоровья дочери. Лечение проходят и в государственных, и в коммерческих центрах. Сейчас девочка научилась самостоятельно ползать и ходить с поддержкой. Несмотря ни на что, врачи считают, что у Юли есть большие перспективы. Правда, до радостных самостоятельных шагов ей нужно пройти еще не одну реабилитацию.

«Я верю, что она пойдет, но я понимаю, что чудес не бывает», — поделилась мама Юли.

Помочь сотворить чудо для этой малышки можем мы с вами, своим участием и поддержкой. На реабилитацию уходит очень много средств, семье остро не хватает финансов на все лечебные процедуры. А у Вечкановых есть ещё и 8-летний сын школьник.

Поэтому все, кто готов откликнуться на чужую беду, могут отправить СМС на номер 3434. В тексте сообщения нужно указать слово «РОДНАЯ» и сумму через пробел. Сумму спишут с вашего мобильного счета. Совершить платеж могут абоненты Теле2, Билайн и Мегафон. Для Юленьки необходимо собрать около двухсот тысяч рублей, и тогда малышка станет ещё на один шаг ближе к тому, чтобы стать обычным счастливым ребёнком.