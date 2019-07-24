Медиахолдинг ОТВ призывает помочь малышу в борьбе с тяжёлой болезнью

На реабилитацию мальчику требуется около 100 тысяч рублей.

Упражнения трехлетнему Платону Козлову даются непросто. У малыша тяжелая форма ДЦП, эпилепсия, спастический тетрапарез, то есть скованность рук и ног. Как следствие — задержка речевого и психического развития. Проблемы со здоровьем у Платона с самого рождения.



«Я родила в 41 неделю. Так как у меня был большой плод, он застрял в родовых путях. Просто изначально неправильно УЗИ поставили. В результате сын получил родовую травму. Сильная гипоксия была, кислородное голодание, и поэтому у Платона сильно пострадал головной мозг», — рассказывает Дилара Курбанова, мама малыша.

Малыш был трое суток в коме, перенес клиническую смерть. Врачи полагали, что мальчик не выживет. Но Платон всё же пришёл в себя. С тех пор он живет на противосудорожных препаратах и регулярно проходит восстановление в одном из реабилитационных центров Магнитогорска. Радует, что в этом деле медикам удалось добиться неплохих результатов. Уменьшилась спастика, ребенок понимает обращенную речь, знает по именам родственников. Каждый новый курс дает маме надежду на то, что ее сын сможет когда-нибудь ходить.



Чтобы закрепить результаты и достичь новых успехов, Платону понадобится ещё не один курс занятий лечебной физкультурой, а также биоакустической коррекции мозга, массажа и других процедур. Причём все они должны выполняться в комплексе. Его стоимость — 96 тысяч 100 рублей. Зарплаты единственного кормильца, мужа Дилары, не хватает. В семье растёт ещё один ребёнок, и лишних денег у родителей нет. Если вы можете помочь Платону, отправьте смс на номер 900. В тексте укажите слово «Феникс», а через пробел — сумму. Деньги спишутся с мобильного счета. Операция доступна для абонентов Теле2, Мегафон, МТС, Билайн и Йота.