Увеличение регионального маткапитала утвердили в Челябинске

Выплату теперь получат больше семей.

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Депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили увеличение регионального материнского капитала. Сумма выплат вырастет с 63 до 100 тысяч рублей. Для этого парламент заложил дополнительные расходы в бюджет Южного Урала.

На программу регионального маткапитала направили ещё 309,3 миллиона рублей. Получить помощь теперь смогут больше семей. Выплаты назначат тем, у кого доход меньше двух прожиточных минимумов на человека. Назначают поддержку после рождения третьего и последующих детей.

«В результате реализации послания Владимира Путина, в котором президент говорил о сохранении региональных мер поддержки и их увеличении, материнский капитал Челябинской области стал больше», — сказал председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш.

Отметим, что с инициативой увеличить материнский капитал в регионе выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Деньги удалось найти за счёт перераспределения средств. Кроме того, бюджет пополнился новыми поступлениями. 320 миллионов пришли из федеральной казны. Их потратят на автоматизацию систем дорожного управления в челябинской агломерации.