Российские мужчины смогут получать материнский капитал

Новый закон опубликован на правовом портале.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала. Теперь получить его будет быстрее и проще, а воспользоваться им смогут даже мужчины. Рассказываем подробнее.

Так, согласно закону «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала», воспользоваться средствами смогут женщины, родившие или усыновившие первого ребёнка начиная с 1 января 2020 года, и размер маткапитала составит 466 617 рублей. Этим же правом могут воспользоваться и мужчины.

«... мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребёнка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года»,— говорится в документе.

При рождении или усыновлении второго и каждого следующего ребёнка размер материнского капитала составит 616 617 рублей.

Ранее Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию сообщил, что программа материнского капитала продлевается до конца 2026 года, что и зафиксировано в документе. Также там говорится, что выплаты будут ежегодно индексироваться.

Отметим, региональный материнский капитал в Челябинской области тоже увеличится в этом году. По словам губернатора Алексея Текслера, его размер составит 100 тысяч рублей. Помимо этого многодетным семьям будет оказываться и другая помощь, например, при оплате жилищно-коммунальных услуг, а также ряд других выплат и пособий.