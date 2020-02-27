Многодетный отец пытается вернуть права на своих детей

Органы опеки могут лишить отца права на воспитание.

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В России Габиль Алиев живет уже 17 лет, в Челябинск он приехал из Азербайджана. Здесь мужчина начал работать по найму на ремонте квартир и успел создать семью. Правда, брак зарегистрировать не получилось, поскольку гражданства РФ у мужчины нет. Поэтому в графе отец в свидетельствах о рождении детей стоит прочерк. А между тем в союзе родились четверо детей: старшей дочке скоро будет 15, девочкам-двойняшкам по 13 лет, младшему сыну 11.

«Я все время работаю, жена занималась детьми, а я всегда на работе, не нашлось времени заняться оформлением гражданства», — говорит Габиль Алиев.

Проблемы возникли, когда супруги Габиля не стало. Женщина скончалась 9 февраля этого года от ишемической болезни сердца, не дожив двух месяцев до своего сорокалетия. Теперь соцзащита назначали сестру женщины опекуном над детьми.

«Все мои дети учатся, занимаются серьезно спортом, берут призовые места на соревнованиях, скоро младший поедет на Чемпионат Европы, у меня много свидетелей, кто может подтвердить, что я занимаюсь полностью детьми. Я даже не прошу никакой социальной помощи. Мне нужно только гражданство. Я не смогу жить без своих детей, они для меня все», — рассказывает мужчина.

Сейчас у многодетного отца есть шесть месяцев, чтобы оформить документы и доказать свое право на воспитание родных детей.