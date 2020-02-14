СК проверит информацию о выселении многодетной семьи из квартиры в Челябинске

Правоохранители проверят, не допустили ли должностные лица халатность.

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Следственный комитет подключился к ситуации, произошедшей с многодетной семьей из Челябинска. Родители и дети рискуют остаться на улице из-за проблем с документами на жилье.

«По поручению Председателя СК России следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организовано проведение доследственной проверки, факта возможной халатности со стороны должностных лиц», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, семья лишилась дома после того, как в аварийном здании обрушился потолок. Позже им выделили новую квартиру. Однако теперь их просят выселиться из-за проблем с документами.