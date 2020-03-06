Прилетевшая из Италии жительница Миасса отказывается от карантина

Женщина считает, что врачи ее неправомерно преследуют.

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Жительница Челябинской области утверждает, что ее преследуют представители Роспотребнадзора. По словам Ларисы Ясневой, она вернулась из Италии еще 29 февраля, и только через неделю ей сказали, что она должна оставаться в изоляции 14 дней, а также сдать анализы.

«Позвонил главврач Роспотребнадзора из Челябинска и сказал, что я обязана в принудительном порядке, как прибывшая из Италии, пройти обследование и сдать лабораторные анализы. Так как я контактировала с больным коронавирусом. Но я попросила у них бумагу, на основании чего я должна это сделать, бумагу мне не предоставили. Я считаю, что действия Роспотребнадзора, наших врачей, нашего эпидемиолога по отношению ко мне неправомерны, это нарушение моих конституционных прав, моральное давление на меня», — сообщает Лариса Яснева.

Как утверждает Лариса Яснева, в бумагах, которые ей предоставили, не сказано, что прилетевшие из Италии должны находиться на карантине. В письме, которое предоставили жительнице Миасса, сказано, что необходимо организовать над ней наблюдение.

«Главному врачу ГБУЗ "Городская больница № 2 города Миасс" Криушову А. С. организовать мероприятия по медицинскому наблюдению в течение 14 дней за прибывшей из Италией Ларисы Ясневой», — гласит письмо, которое получила Лариса Яснева.

Пристальное внимание к жительнице Миасса обусловлено тем, что несколько жителей Челябинской области, прибывших из Италии, госпитализировали с подозрением на коронавирус. В Москве уже подтвердили случай заболевания коронавирусом человека, побывавшего в Италии. В Арабских Эмиратах российские велосипедисты заразились коронавирусом от итальянских спортсменов.